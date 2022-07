Azione ed Italia Viva insieme in Molise in vista delle Regionale

I candidati dei due partiti non comprenderanno personalità politiche che hanno già avuto esperienza in Consiglio Regionale

«In vista delle elezioni regionali previste per il 2023, – si legge in una nota – Azione ed Italia Viva hanno iniziato a lavorare per dar vita ad un progetto comune che colloca le due forze politiche nell’area progressista e riformista molisana.

Sono in corso incontri con altri partiti politici e formazioni civiche, finalizzati a valutare la possibilità di eventuali percorsi programmatici comuni.

Il progetto ha tra i suoi obiettivi il rinnovamento della classe politica regionale ed i candidati dei due partiti, scelti tra amministratori locali, professionisti, imprenditori, giovani ed altri cittadini, non comprenderanno personalità politiche che hanno già avuto esperienza in Consiglio Regionale.»