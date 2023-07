Azione di governo e Giunta, Roberti: «Mettere da parte personalismi e lavorare per i molisani»

Il presidente ha illustrato le linee programmatiche e ha chiarito che a breve ci sarà il completamento dell’esecutivo

La sanità, l’uscita dal commissariamento e il completamento della Giunta. Tre punti sui quali si sta concentrando il lavoro del presidente Roberti in queste ore. Il governatore questa mattina, lunedì 31 luglio, ha illustrato in Consiglio regionale le deleghe assegnate ai tre assessori nominati e le linee programmatiche dell’azione di governo.

Roberti ha ribadito di volerci vedere chiaro sull’amministrazione dell’Asrem perché «al momento non si conoscono i costi sostenuti dai singoli ospedali. E’ necessario un controllo di una gestione che non è stata efficiente». Per il commissariamento «è prioritario un ragionamento perché dal 2009 non c’è stata alcuna soluzione. Bisogna superarlo e lo faremo con l’aiuto del governo nazionale che ha dato la sua disponibilità, in modo tale da poterci riappropriare della programmazione sanitaria».

Anche di questi temi parlerà nell’incontro in programma domani, martedì 1 agosto, con il ministro della Salute Orazio Schillaci.

Poi il lavoro, le infrastrutture, il contrasto allo spopolamento, il turismo e la cultura: insomma quello che prevedeva il programma preelettorale.

Il presidente ha poi spiegato che nel volgere di breve ci sarà il completamento della Giunta con l’indicazione da parte di Fratelli d’Italia degli esponenti da nominare nell’esecutivo.

«E’ fondamentale – ha dichiarato Roberti – mettere da parte le proprie ambizioni e lavorare solo per gli interessi dei molisani: se questo appello che ho fatto alla mia maggioranza – ha sottolineato il governatore – viene recepito in maniera intelligente, credo che riusciremo ad invertire la tendenza in questa regione».

