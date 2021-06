“Azione” di Calenda approda a Venafro: “Forza politica nuova e trasparente”

“Azione nasce con un’idea fondante ben precisa: raccogliere competenze ed esperienze di quanti, estranei a logiche di potere e partito, volessero metterle a servizio della comunità territoriale. L’errore è ritenere che la politica non ci riguardi, che sia appannaggio di quei pochi che affollano mass media e palazzi del potere. La politica del territorio, invece, è fatta di azioni concrete, programmate da chi ha competenza, esperienza e tanta voglia di fare. Per cui, seguendo l’impostazione del leader, Carlo Calenda, nel presentarci come interlocutori qualificati e collettori di istanze sociali – affermano i referenti di Venafro in Azione – ci apriamo al dialogo con i cittadini e con gli organi di governo del territorio, primi fra tutti il Sindaco, con il quale lo scorso 31 maggio abbiamo avuto un incontro formale per ufficializzare la nostra presenza sul territorio, anche in un’ottica collaborativa e inclusiva. Sempre allo stesso fine, noi del direttivo di Azione, operativi su Venafro (Matteo Gambuto, Greta Giannini e Vittoria Lucenteforte, quest’ultima anche in veste di referente), ci stiamo avvalendo del mezzo social (pagina fb “Venafro in azione”) e del sito internet (https://www.iserniainazione.it/, nella sezione dedicata a Venafro) per farci conoscere, anche offrendo un contatto email (direttivo@venafroinazione.it) per preservare l’anonimato di chi ritenesse inopportuno svelare la propria identità a fronte di segnalazioni o proposte, che siamo ben lieti di raccogliere, nella prospettiva di migliorare il paese. Pertanto, potete seguire le nostre iniziative, proposte e dibattiti aperti su tematiche, care al territorio, ai quali chiediamo di prendere parte. Da ultimo, invitiamo, chi volesse vivere l’esperienza della militanza partitica, a farlo con noi, perché rappresentiamo una forza politica nuova e trasparente, che seleziona i componenti con il filtro di competenza, esperienza ed operosità; non a caso supportiamo la candidatura a sindaco della dott.ssa Francesca Scarabeo per le prossime comunali di Isernia. Agiamo insieme per il bene della nostra Venafro”.