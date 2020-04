Aziende alle prese con la Fase 2: i vantaggi dell’approccio sistemico

È quello proposto dal nuovo progetto #Fase2 che mette a disposizione di aziende e istituzioni un primo vademecum gratuito di linee guida sviluppate grazie ad alcuni dei principali esperti di trasformazione aziendale in Italia

Ripensare gli spazi di lavoro, gestire la salute e la sicurezza delle risorse umane, organizzare i trasporti: sono solo alcune delle sfide con cui si devono confrontare le aziende che intendono riavviare le proprie attività nella Fase 2. Un panorama estremamente complesso che richiede un approccio innovativo.

Un approccio sistemico, ad esempio, come quello messo a disposizione da #Fase2 alle aziende italiane. Un nuovo modo di affrontare la riorganizzazione che muove da una considerazione fondamentale: gli aspetti della vita aziendale in gioco sono molti, in settori diversi e tutti collegati fra loro. Per questo motivo è indispensabile un approccio che, coinvolgendo esperti con formazioni professionali differenti, consideri l’azienda come un sistema interconnesso.

Consapevoli del momento di difficoltà, gli esperti di #Fase2 mettono a disposizione di tutte le realtà che ne faranno richiesta alcune linee guida gratuite per iniziare ad affrontare i cambiamenti necessari.

«Il coronavirus sta dimostrando alle aziende che intervenire sui singoli problemi non è più sufficiente. Occorre analizzarli e risolverli in una logica di sistema se si vuole superare indenni questo momento che è critico da diversi punti di vista: sanitario, sociale, organizzativo ed economico. Ripartire è indispensabile, ma con un passo diverso» spiega Luca Brusamolino, uno dei fondatori di Smart Working Day e amministratore delegato di Workitect, società capofila di #Fase2.

L’obiettivo finale è quello di impostare il lavoro all’insegna della sicurezza, limitando al massimo la possibilità di contagio, ma al tempo stesso in modo davvero smart. Una riorganizzazione agile, intelligente e attenta alla sostenibilità, che non si limita al lavoro da casa, una soluzione che in questi mesi di quarantena ha mostrato diversi limiti. Grazie all’approccio sistemico, inoltre, le organizzazioni diventano più resilienti, cioè in grado di cambiare in modo più responsivo nel momento in cui il panorama cambia.

Per raggiungere questo traguardo, #Fase2 mette a disposizione delle organizzazioni una squadra di esperti e società attive in diversi settori: organizzazione aziendale, tecnologia, risorse umane, progettazione degli spazi, ingegneria, psicologia, giurisprudenza e medicina del lavoro. Un team di professionisti che da anni lavora per realtà di alto livello come Workitect, Sodexo, Gellify, LendLease, Far Networks, OrgTech, Lexacta, Meleam, Smart Working Day, Centro Clinico Sempione, Skematica Contract, Cono Studio, S.A. Studio Santagostino, Fantigrossi Studio Legale, permettendo così alle aziende di avere un unico interlocutore per affrontare molteplici problemi in questo momento cruciale per la loro sopravvivenza.

fase2.info

Il team di #Fase2

Luca Brusamolino, Project Leader @ #fase2 – Ceo @Workitect _ Co-Founder @Smart Working Day

Prof. Luca Solari, docente di Organizzazione @UniMI e CEO di OrgTech _ Top50 Influencer Future of Work

Dott. Pasquale Bacco, medico esperto in medicina e sicurezza sul lavoro e CEO @Meleam

Avv. Sergio Alberto Codella, Avvocato giuslavorista esperto in diritto del lavoro e sindacale @Lexacta

Ing. Simone Santi, Esperto in Real Estate Development, Head of Offices @LendLease

Davide Piersanti, Docente @IED _ Product & Strategy Designer @ConoStudio

Arch. Simone Casella, Architetto esperto nella progettazione di spazi di lavoro, Founder @Workitect

Dott. Riccardo Maria Martoni, docente a contratto presso UNISR, VP @Centro Clinico Sempione APS

Nicola Fracassi, ingegnere esperto in digitalizzazione, tecnologia e sistemi IOT, CEO di FarNetworks

Arch. Fabio Longoni, Architetto, Direttore Tecnico @Skematica Contract

Samuel Lo Gioco, esperto in comunicazione digitale, Founder & Ceo @Smart Working Day

Stefano Robbioni, Senior Project Manager area HR: Sviluppo HR, Formazione Finanziata, Welfare Aziendale @SA Studio Santagostino

Marcello Coppa, Innovation Advisory Director Managing Partner @Gellify

Alexis Lerouge, Head of Marketing Corporate Med Region @Sodexo

Avv. Umberto Fantigrossi, Avvocato in Milano, dottore di ricerca in Diritto amministrativo

Workitect_ People Experience Design

Workitect è una società che si occupa di progettazione di spazi di lavoro, smartworking e change management. Con la missione di migliorare l’esperienza degli utenti, è nata dal mix tra due professionalità e sensibilità diverse: Simone Casella, architetto e designer specializzato nella progettazione di uffici e Luca Brusamolino consulente Hr laureato in organizzazione aziendale esperto nel rapporto tra persone e spazio fisico di lavoro. Dal 2017 ha seguito progetti sia per importanti realtà internazionali come Sodexo, Bonduelle, Panasonic, Thales Alenia che per start up in rapida crescita come Gellify e Juul Labs.