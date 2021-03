Azienda calcio : difficili da gestire ma terribilmente ambite

«Queste particolari società di capitali, la cui costituzione e’ necessaria se si vuole produrre a livello professionistico l’amatissimo gioco del calcio, non sono normativamente diverse dalle tipiche Spa o Srl; o, quantomeno non lo sono più dal Novembre del 1996, quando con la legge N.586, venne modificato lo scopo di lucro. Si, perché fino ad allora , le società calcistiche professionistiche erano dotate di fine di lucro, ma oggettivo, con l’obbligo cioè, di reinvestire gli eventuali utili in attività sportive. Con la modifica, è stato introdotto lo scopo principale per cui si costituisce una società di capitali e cioè il fine di lucro soggettivo, che consente agli azionisti-proprietari di dividersi gli eventuali ( ed è il caso di definirlo tale visti i numeri in rosso del calcio attuale), utili di bilancio. Le abbiamo chiamate particolari, perché seppur giuridicamente sono del tutto simili alle società che producono pasta o latte, in realtà soprattutto la produzione di risultati sportivi non è così agevole da conseguire. Credo che oggi, siano tanti i capitani industria presenti o appena usciti dal sistema calcio, che tranquillamente baratterebbero il risultato sportivo anche con un passivo di bilancio.

Certo non tutti lo farebbero, perché guardando anche solo alla nostra serie A, ci sono imprenditori per cui l’azienda sportiva produce più valore di quella personale di riferimento: pensiamo ai Patron, Percassi dell’Atalanta-a Pozzo dell’Udinese -De Laurentiis del Napoli ed anche Lotito della Lazio che, oltre a godere di remunerazioni con stipendi a sei zero, si servono degli utili di bilancio delle loro squadre calcistiche , anche per altre aziende della loro galassia . Per tutti gli altri però, cioè la quasi totalità, non è sicuramente una passeggiata di salute fare il Presidente , nonostante beneficino di grande notorietà. Come non pensare a grandissimi imprenditori di fama internazionale che faticano moltissimo con i loro club , quanto a risultati sportivi , vedendo frustrati i grandi sforzi economici compiuti iniettando denaro a profusione . Potremmo indicarli come quelli che sognavano l’Europa e, forse , devono ritenersi fortunati se ,alla fine della fiera ,dovessero portare a casa la salvezza.

Grandi Imprenditori come Urbano Cairo, stabilmente in affanno col suo Torino, Joe Saputo , uno dei paisa’ piu facoltosi del Canada , che con il suo Bologna è annualmente costretto a rivedere al ribasso i suoi piani; per non parlare dell’ultimo arrivato Rocco Commisso che pure di strada ne ha fatta tanta con la sua Mediacom in America. Peraltro ,chi lo aveva preceduto, uno dei più importanti Imprenditori internazionali del lusso come Diego Della Valle , si è disfatto della gloriosa Fiorentina per disperazione. E, per offrire solo una pillola di quanto sia difficile fare impresa nel calcio, vorremmo analizzare alcune scelte gestionali del presidente nativo della Calabria. Pur avendo il settimo monte ingaggi della serie A, la Fiorentina naviga in acque tutt’altro che tranquille. Commisso è partito ,tra lo sconcerto generale , confermando , contro il parere di quasi tutti, Vincenzo Montella reduce da un finale di stagione da incubo. La sua frase cult era : “ Nelle mie aziende , anche in termini di acquisizioni, non sono abituato a licenziare chi trovo “. Dopo questo presunto allenatore istruttore, esonerato in corso d’opera, ecco arrivare un gestore , il buon Peppe Iachini . Una mossasaggia , che ha condotto la barca a marina, come suol dirsi. L’uomo dell’emergenza non aveva affatto sfigurato ma, gli esperti di calcio sanno che i gestori, in genere, funzionano se operano nel breve periodo. Cosa fa il buon Rocco , contro la volontà dei suoi collaboratori che erano parecchio avanti con Juric? Decide di confermarlo ,con gli esiti che conosciamo: altro cambio, con Prandelli che , ottima persona, gli auguriamo di resistere fino a fine stagione. Sul piano squisitamente imprenditoriale,( dove forse è più consono operare) da sottolineare in positivo il progetto del centro sportivo di Bagno a Ripoli. Le difficoltà nella gestione però, non pare spaventare evidentemente, i tantissimi ( per fortuna di chi vi opera), imprenditori, sia puri, che azionisti ( soprattutto) dei fondi azionari ( cosiddetti Private Equity), bramosi di investire nel calcio nostrano».

Intanto, per chi come noi non è nazionalista, registriamo con piacere la discesa in campo .. di imprenditori statunitensi che governano ben 6 squadre italiane ,da far sembrare la nostra serie A quasi a stelle e strisce..

Vediamo se, oltre ai denari , sapranno anche disimpegnarsi al meglio sul fronte sportivo, materia che appare semplice ed alla portata di tutti ( da qui discende la grande popolarità del calcio), ma che è un rompicapo peggio del cubo di Rubik».

Francesca Arbotti