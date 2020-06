Avvocatura molisana: giustizia sempre più delegittimata e paralizzata

In Tribunale a Campobasso questa mattina, martedì 23 giugno, gli avvocati si sono riuniti per rappresentare l’emergenza della Giustizia Italiana nel periodo post emergenziale o fasi 2 e 3. Giustizia sempre più delegittimata, paralizzata e indifesa, in ostaggio di scelte inadeguate. L’iniziativa si è svolta contemporaneamente in tutte le sedi Distrettuali di Corte di Appello Italiane ad opera dell’OCF e dei Presidenti degli Ordini Distrettuali e delle Unioni Forensi. “I diritti degli Italiani e del nostro sistema produttivo sono bloccati e in ostaggio dei Tribunali sostanzialmente inattivi, nel pieno di una crisi senza precedenti che sta mettendo drammaticamente in luce e aggravando i problemi atavici della nostra Giustizia. Le scelte del Governo, al quale da subito l’Organismo Congressuale Forense aveva sollecitato un provvedimento unitario, hanno prodotto centinaia e centinaia di prassi diverse, che hanno reso incomprensibile l’esercizio delle attività giudiziarie e che comunque non ne hanno consentito una reale ed effettiva ripresa. Per questo occorre subito un piano straordinario per la messa in sicurezza delle attività e degli edifici giudiziari – spiega il Coordinatore dell’OCF Giovanni Malinconico – che comporti fra le altre cose l’assunzione di una norma di legge, anche a mezzo di decretazione d’urgenza, che consenta da subito l’effettivo svolgimento delle udienze”.