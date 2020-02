Avvocato aggredito, prende a pugni il cliente della controparte

Lite davanti al tribunale

È di Venafro l’avvocato che, per difendersi, ha preso a pugni il cliente della controparte in una causa di separazione. Il suo aggressore lo avrebbe preso a parolacce e strattonato, a quel punto l’avvocato, costretto a difendersi, gli ha sferrato un pugno in faccia. Il tutto nell’androne esterno del tribunale, davanti a colleghi e guardie giurate che hanno verbalizzato l’episodio. L’uomo ce l’aveva con l’avvocato per le decisioni del giudice sulla separazione che lo avrebbero penalizzato pesantemente dal punto di vista economico.