Avvocato aggredito, la solidarietà dell’Ordine: «Gesto vile da condannare»

CAMPOBASSO. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso esprime solidarietà alla Collega, l’avvocato Mariangela Di Biase, per l’aggressione subita, nella giornata di ieri, all’interno del suo studio, durante un appuntamento con un assistito. Nel contempo, condanna fermamente il vile gesto, peraltro avvenuto proprio nella Giornata Internazionale degli Avvocati in pericolo, istituita allo scopo di attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sulle minacce, sulle violenze e, in molti casi, sugli omicidi di avvocati in diverse parti del mondo.

Con l’occasione, riconferma l’impegno delle Istituzioni forensi allo scopo di garantire il diritto degli avvocati di svolgere in maniera indipendente ed autonoma la loro professione e di battersi, senza condizionamenti, per la difesa dei loro assistiti.