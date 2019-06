Avvistato orso alle porte di Cerro al Volturno: il secondo caso nel giro di una settimana

REDAZIONE

ISERNIA

TONINO ATELLA

Nuovo avvistamento ed ennesima testimonianza fotografica di un orso adulto aggirarsi nei pressi degli abitati del Volturno altissimo, ossia alla porta sud del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. L’ultimo avvenimento di tal fatta si è registrato a Cerro al Volturno, dove un esemplare della specie è stato fotografato dinanzi ad un cancello chiuso di una proprietà privata. Settimane addietro invece altro orso (o è lo stesso?) era stato fotografato in movimento all’ingresso sud di Cerasuolo, frazione di Filignano, nel cuore di un’ampia area verde. In quel caso l’animale, accortosi della presenza dell’uomo, prima era rimasto a guardare, quindi era scappato via e subito dopo si era fermato per girarsi nuovamente a guardare prima di riprendere la strada del bosco montano, per scomparirvi all’interno. Nell’avvistamento di Cerro al Volturno invece l’animale era nei pressi di una proprietà privata boschiva, dinanzi alla quale è stato fotografato prima di allontanarsi. Chiudendo in materia di orsi avvistati nel tempo nei Comuni molisani del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, da riferire l’esperienza trascorsa di abitanti di Pizzone, che non di rado intravedevano un orso aggirarsi per le strade del paese prima di dileguarsi.