E’ di questa mattina, in ordine cronologico, l’ultimo incontro ravvicinato con un Lupo nelle campagne circostanti zone abitate. In questo caso il video inviatoci è stato girato a Montagano, alle porte di Campobasso, in contrada Difesa. Ancora una volta, dunque, animali così schivi e diffidenti si sono spinti nelle immediate vicinanze dell’uomo, probabilmente in cerca di cibo.