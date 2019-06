Avviso pubblico per una borsa lavoro

PIETRACUPA

Assegnazione di una borsa lavoro destinata a soggetto socialmente svantaggiato. L’amministrazione comunale fa sapere che la borsa lavoro è una iniziativa sociale che permette ai soggetti svantaggiati di realizzare un percorso atto a favorire l’autostima e apprendimento/potenziamento di nuove e specifiche competenze lavorative per l’inserimento/reinserimento sociale e nel mercato del lavoro.

La borsa lavoro è articolata in tre parti: Formativa. Formazione preliminare di base in materia di sicurezza del lavoro e formazione specifica anche on the job sulle attività oggetto della borsa lavoro. Pratica. Il beneficiario svolgerà servizio sul territorio del Comune di Pietracupa, nell’ambito di un progetto di lavoro di pubblica utilità finalizzato alla pulizia e piccola manutenzione del verde pubblico. Assistenziale: Il candidato riceverà durante il periodo della borsa lavoro un compenso forfettario onnicomprensivo a titolo di sussidio. Il Comune di Pietracupa nominerà un proprio tutor con la funzione di facilitatone dell’inserimento lavorativo. Detta figura di tutor, tra le altre cose, verificherà la qualità dei rapporti interpersonali e lavorativi e acquisizione/potenziamento di specifiche abilità e competenze. La borsa lavoro ha una durata massima di 1 mese (periodo suscettibile di eventuale proroga alla scadenza), con un impegno settimanale di 30 ore distribuite secondo le esigenze del Comune. La borsa lavoro non costituisce rapporto di lavoro dipendente e non instaura vincoli di subordinazione con il datare di lavoro.

E’ previsto un compenso mensile lordo, a titolo di sussidio, di euro 600,00 (inclusi oneri assicurativi e fiscali) previa presentazione dei fogli di presenza vistati dal tutor comunale. Il pagamento viene effettuato entro il giorno 15 del mese successivo ed è commisurato alle ore di effettiva presenza in servizio. L’assenza a qualsiasi titolo superiore a 10 giorni lavorativi complessivi nel periodo di durata della borsa lavoro, anche non continuativi, dà luogo all’immediata decadenza dell’interessato dalla borsa lavoro medesima ed al relativo scorrimento della graduatoria. Entro il limite di 10 giorni di cui al comma precedente, sono ammesse e riconosciute solo assenze per malattia o per altre cause strettamente di forza maggiore. Tali assenze sono valide solo ai fini della non decadenza dalla Borsa Lavoro, ma non a i fini del calcolo del compenso mensile. Assenze ad altro titolo non sono ammesse, sono considerate ingiustificate e danno luogo a decadenza immediata dalla borsa lavoro. Le domande dovranno essere presentate, compilando l’apposito modello in distribuzione presso il Comune oppure scaricatile dal sito internet, in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del DPR 445/2000, esclusivamente a mano presso gli uffici del Comune di Pietracupa.

Tutte le domande comunque dovranno, a pena di esclusione, essere state acquisite dall’Ente entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito internet del Comune di Pietracupa e quindi entro le ore 12 del 28 giugno 2019.