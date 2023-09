Avviso pubblico del Comune per 13 assunzioni

Con i due Avvisi pubblicati oggi per la ricerca di 4 funzionari amministrativi e 9 funzionari tecnici, si conclude il primo ciclo di assunzioni intrapreso dall’Amministrazione comunale per incrementare la pianta organica dell’Ente e, di conseguenza, migliorare i servizi ai cittadini.

In totale, tra personale assunto e procedure di assunzioni in atto mediante Avvisi già pubblicati, sono oltre 40 le persone che entrano in organico, tra cui oltre 20 figure a tempo indeterminato e più di 20 a tempo determinato, queste ultime destinate principalmente alla gestione dei progetti PNRR.

Una prima tappa decisiva nel cammino che ci porterà, anche il prossimo anno, ad ampliare ulteriormente il personale del Comune.

Per maggiori informazioni sugli Avvisi emanati è possibile consultare il sito internet del Comune di Isernia.