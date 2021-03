Avviso della Protezione Civile per l’emergenza Covid, solo 3 medici hanno preso servizio in Molise

Hanno accettato l’incarico anche 12 infermieri e 13 Oss

Lo scorso 16 febbraio il Dipartimento della Protezione Civile emanò un avviso pubblico, su richiesta della Regione Molise, per il reperimento di 63 operatori sanitari tra medici, infermieri e operatori socio sanitari. La Regione chiedeva, per l’emergenza Covid, 18 medici, 30 infermieri e 15 Oss. All’avviso risposero 11 medici, 144 infermieri e 1292 Operatori Socio Sanitari. Ebbene di questi, in pochissimi hanno accettato un incarico per un mese.

Dei 18 medici richiesti e degli 11 che si erano candidati, solo 3 hanno dato la disponibilità e sono stati contrattualizzati: si tratta del Dott. Cosimo Dentizzi, medico specialista in Geriatria e gerontologia con incarico dal 01.03.2021 al 31.03.2021; della dottoressa Casolino Raffaella medico specialista in Oncologia con incarico dal 02.03.2021 al 31.03.2021 e del dottor Urbani Massimo medico specialista in Chirurgia Generale e Ginecologia con incarico dal 09.03.2021 al 31.03.2021. (come da delibera del Dg Asrem 266 del 19.3).

Dei 144 infermieri che si erano candidati hanno dato la disponibilità e sono stati contrattualizzati in 12, mentre dei 1292 Oss candidati hanno dato la disponibilità solo in 13.

Ennesima dimostrazione della poca attrattività del Molise, in questo caso docuta anche al fatto che si tratta di incarichi della durata di un mese. red