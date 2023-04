Avvicinare gli over 65 alle arti marziali, ecco il progetto Cinture Argento

Sarà presentato giovedì 20 aprile alle 16, presso la sede del Comune di Baranello

Un incontro per illustrare il progetto Cinture Argento, promosso da FIJLKAM e accolto dall’ASD NAKAYAMA FITNESS CLUB di Vinchiaturo in collaborazione con il Comune di Baranello è in programma giovedì 20 aprile alle 16, presso la sede del Comune di Baranello.

Il progetto ideato dalla FIJLKAM e realizzato con parte del fondo per lo sport del Dipartimento di SPORT&SALUTE prevederà l’erogazione di 6 mesi di attività sportiva a titolo gratuito per gli over 65 che intendono avvicinarsi alle discipline federali, come mezzo di aggregazione e benessere psico fisico.