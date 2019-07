Avviati i lavori di riqualificazione dello stadio comunale “V. De Santis” e del palazzetto dello sport

REDAZIONE

Sono stati affidati i lavori di completamento e riqualificazione del complesso sportivo polifunzionale che comprende lo stadio comunale V. De Santis e il Palazzetto dello Sport. Come già anticipato in varie occasioni, lo stadio sarà dotato di nuovi impianti e servizi, tra i quali ricordiamo le torri faro, il manto del terreno di gioco in erba sintetica e una pista di atletica, mentre il palazzetto dello sport sarà dotato di una nuova pavimentazione di gioco. I lavori, per un importo complessivo di Euro 851.216,85 oltre Iva, sono stati affidati alla ditta Europa 2002 S.r.l. «Posso finalmente esprimere la mia soddisfazione e quella della maggioranza consiliare – dichiara il sindaco Nicola Travaglini – per la conclusione del lungo iter burocratico dedicato a questa procedura e l’inizio dei lavori di riqualificazione dello stadio comunale. L’area del nuovo stadio De Santis diventerà polifunzionale, grazie alla realizzazione di una pista di atletica presso la quale gli sportivi di Montenero potranno praticare nuove attività sportive; i calciatori invece potranno disputare le proprie gare su di un manto in erba sintetica di nuova generazione che garantirà, tra le altre cose, minori costi di gestione rispetto al classico terreno in erba naturale. Anche il Palazzetto dello Sport sarà dotato di una nuova pavimentazione in Pvc, idonea alle attività sportive che vi saranno svolte. Confidiamo nella speditezza dei lavori, che la ditta incaricata ha già avviato, per programmare nel prossimo autunno la consegna alla cittadinanza di questi impianti sportivi riqualificati e maggiormente fruibili, tralasciando la lunga sequela di inutili polemiche innescate in passato da chi purtroppo non conosce le procedure che regolano la ricerca dei fondi e tutto ciò che concerne l’affidamento di lavori di questo genere. Ringrazio infine chi ci ha sostenuto in questi anni, informandosi e comprendendo senza preconcetti la nostra programmazione delle opere pubbliche».