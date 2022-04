Avis, torna la giornata dell’arbitro donatore all’ospedale San Timoteo

Tra i fischietti che hanno donato il sangue c’era anche Luca Massimi, arbitro termolese, attualmente nell’organico di Serie A che la scorsa volta aveva svolto gli esami preliminari di idoneità alla donazione di sangue

Un gesto concreto e di grande altruismo quello degli arbitri della sezione Aia di Termoli rappresentata dal Presidente sezionale, Luca Tagarelli che questa volta ‘sono scesi in campo’ per prendere parte alla quarta giornata dell’Arbitro Donatore portando avanti il progetto nato in collaborazione con l’Avis di Termoli. Questa mattina, lunedì 11 aprile, presso la sala donatori dell’ospedale San Timoteo di Termoli, gli arbitri si sono radunati per donare sangue e plasma. A fare gli onori di casa c’era il presidente Avis di Termoli, il Dottore Pasquale Spagnuolo.

Un vero e proprio appuntamento fisso tra l’Avis di Termoli e l’Aia sezione Termoli calendarizzato ogni quattro mesi per garantire il corretto tempo di attesa tra una donazione di sangue e l’altra. L’iniziativa sta progredendo grazie al lavoro dei due giovani arbitri Francesco Scarati e Federico Corbo, rispettivamente Responsabile biomedico e collaboratore biomedico della Sezione.

Tra i fischietti che hanno donato il sangue c’era anche Luca Massimi, arbitro termolese, attualmente nell’organico di Serie A che la scorsa volta aveva svolto gli esami preliminari di idoneità alla donazione di sangue. L’obiettivo di questa continua collaborazione tra Avis e Aia è quello di coinvolgere gradualmente più fischietti termolesi in modo tale da raccogliere per le prossime edizioni numerose adesioni, presentandosi con più partecipanti intenti ad aiutare il prossimo ed a salvare vite umane con la speranza che altri gruppi sportivi o arbitrali possano prendere spunto da tale idea per riunire donatori di sangue in più appuntamenti ogni anno.

In questa giornata ed in concomitanza con il 40º anniversario della fondazione dell’Avis Termoli che si è tenuto lo scorso 2 aprile non poteva mancare un momento di grande emozione. L’Avis Termoli ha voluto donare con grande affetto una maglietta indossata da un calciatore del Milan ad un suo giovane volontario.