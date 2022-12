Avis Campobasso, una grande famiglia. Consegnate le benemerenze

Il saluto del presidente Eugenio Astore (in foto copertina)

Cari amici, cari donatori,

sono davvero felice di poter tornare ad incontrarci, dopo un periodo non facile anche per l’associazione,dopo un periodo che purtroppo non ci ha consentito, come sempre, di donare. Siamo tornati anche se con fatica, ad aiutare chi ha bisogno di noi ma dobbiamo ricordarci che diventare donatori AVIS non significa solo donare il sangue e gli emocomponenti, ma vuol dire entrare a far parte di una realtà fatta di volontari che offrono il loro tempo per il bene della comunità. L’occasione di questa sera con la consegna delle benemerenze ai donatori meritevoli, non solo per il numero delle donazioni ma anche per la fidelizzazione con noi, ci consente di conoscerci meglio e perché no, ascoltare consigli e critiche. Quello che voglio esprimere è il sentimento di gratitudine, a nome di tutti i malati, verso tutte le volontarie e i volontari in questo giorno a loro dedicato. Grazie a tutti coloro che quotidianamente mettono a disposizione il proprio tempo e il proprio entusiasmo per un futuro migliore.

Chi Siamo

Come sapete, l’AVIS Campobasso “Nicola Scarano” (Associazione Volontari Italiani del Sangue) nata nel 1968, è un’associazione privata, senza scopo di lucro, che persegue un fine di interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità, attraverso la promozione del dono, la chiamata dei donatori e in alcuni casi anche la raccolta diretta di sangue, d’intesa con le strutture ospedaliere pubbliche.

Fonda la sua attività sui principi della democrazia, della libera partecipazione sociale e sul volontariato, quale elemento centrale e insostituibile di solidarietà umana. Ma dobbiamo ricordarci anche che donando non facciamo solo del bene al nostro prossimo, ma facciamo prevenzione sanitaria salvaguardando la nostra salute.

Oggi l’AVIS è la più grande organizzazione di volontariato del sangue Molisana che, grazie ai suoi associati, riesce a garantire più dell’80% del fabbisogno Regionale di sangue. Nello specifico, l’AVIS di Campobasso può contare su oltre 1.300 soci, che ogni anno contribuiscono in maniera concreta alla raccolta di sangue e suoi derivati.

Pianificazione delle donazioni e fidelizzazione dei donatori

Grazie ad AVIS Nazionale e Regionale abbiamo una importante attività svolta dai volontari del Servizio Civile Universale dell’AVIS di Campobasso, è l’accoglienza dei donatori (e degli aspiranti tali) nelle sedi e nei centri di raccolta. La legge italiana riconosce alle organizzazioni di donatori volontari anche il compito di contattare i donatori per fissare la loro prossima donazione. In questo modo, AVIS concorre da un lato alla pianificazione delle attività trasfusionali e dall’altro alla fidelizzazione dei donatori stessi, facendoli sentire parte integrante dell’Associazione. Ma non possiamo fermarci qui dobbiamo pensare alla sostituzione di tanti donatori che per motivi di salute o di età non possono essere più della partita. Come? Perché ogni donatore attivo non trova un “fratello” donatore e lo fidelizza? Perché ogni donatore che non può più donare non trova un suo sostituto? Piccole idea che potranno dare un grosso risultato. Io credo di aver dato tanto all’AVIS ma di aver ricevuto altrettanto, anche io sono sulla strada che mi porterà a ritirarmi dal ruolo di Presidente, spero ardentemente che qualcuno, meglio se giovane, possa prendere in mano le redini dell’AVIS Comunale Campobasso, così come è accaduto a me con il compianto Nicola Scarano e con spirito di abnegazione possa proseguire e perché no, migliorare il lavoro fin qui fatto. Guardiamo avanti e dopo averlo fatto guardiamo ancora più avanti ma senza dimenticare il passato.

RICCI MAURIZIO ORO CON SMERALDO

CANCELLARIO FERNANDO ORO CON RUBINO DI SOCCIO ANGELO ORO CON RUBINO MOFFA GIUSEPPE ORO CON RUBINO BATTISTA NICOLA ORO CON RUBINO PIETRARCA GIOVANNI ORO CON RUBINO CAPPABIANCA ANTONIO ORO CON RUBINO ROBUSTO VINCENZO ORO CON RUBINO

CELESTE MARIA IDA ORO DI BARTOLOMEO PIERINO ORO ORTONI RICCARDO ORO PILLARELLA GIUSEPPE ORO PIZZUTO ORIANA ORO TRIBIOLI IGNAZIO ORO BARONE FRANCO ORO BAZZANO GIANLUCA ORO CIANCIULLO MARIO ORO CIARAMELLA PATRIZIA ORO CICCHESE ANTONELLA ORO FANTACONE CARLO ORO PIZZUTO VITTORIO ORO SAVONE TIZIANA ORO SIMONETTI NICOLA ORO CIRESE PAOLINA ORO DISCENZA STEFANO ORO ELIA SIMONA ORO ZACCHINO DOMENICO ORO

ALFANO GIOVANNI ARGENTO DORATO CENTRACCHIO EDOARDO ARGENTO DORATO COLAVECCHIA MARIANNA ARGENTO DORATO COLONNA ALESSANDRO ARGENTO DORATO CORDISCO MAURIZIO ARGENTO DORATO COSTANZO SIMONA ARGENTO DORATO PALMIERO DOMENICO ARGENTO DORATO PAOLONE AURELIO ARGENTO DORATO PICCIUTO GIOVANNI ARGENTO DORATO SAMMARTINO ANDREA ARGENTO DORATO DI NARDO MARILENA ARGENTO DORATO GRIGUOLI MAURIZIO ARGENTO DORATO TULLO DOMENICO ARGENTO DORATO

ALFANO GIOVANNI ARGENTO BUONSIGNORE GIANLUCA ARGENTO CAMINO ANTONELLO ARGENTO COLANGELO NICOLA ARGENTO D’ALFONSO ANTONIO ARGENTO D’ATTILIO FEDERICO ARGENTO DEL GRECO ALBINO ARGENTO DI BIASE ANTONELLA ARGENTO DISCENZA ANTONIO (1967) ARGENTO DISCENZA ANTONIO (1973) ARGENTO FABBRICATORE ULISSE ARGENTO FALCONE FRANCESCO ARGENTO FASANO SABRINA FRANCESCA ARGENTO FRATANGELO ANNAMARIA ARGENTO GRAMEGNA ANTONIO ARGENTO MIGNOGNA DONATO ARGENTO MIGNOGNA ANTONELLA ARGENTO PARADISO MARIA DORISIA ARGENTO PICCIANO DIEGO ARGENTO SERIO GIOVANNI ARGENTO VENITTELLI GIOVANNA ARGENTO

ALFANO GIOVANNI RAME AMURA CARMELA RAME BAGNOLI EMILIO RAME BUONSIGNORE GIANLUCA RAME CALABRESE GIOVANNI RAME CAMINO ANTONELLO RAME COFELICE VALERIA RAME COLANGELO NICOLA RAME D’ATTILIO FEDERICO RAME D’AVERSA ADAMO RAME DE FILIPPO LAVINIA RAME DI BIASE ANTONELLA RAME DI CESARE ROBERTO RAME DI IORIO FEDERICA RAME DI PAOLA PAOLO RAME DISCENZA ANTONIO (1967) RAME DISCENZA ANTONIO (1973) RAME FASANO SABRINA FRANCESCA RAME FAZIO CLAUDIO RAME GIANNANTONIO ANTONIO RAME IACOBUCCI PASQUALE RAME IANNANTUONO ANTONELLA RAME MARRA CLEMENTE RAME MINOTTI GIUSEPPE RAME PERRONE FRANCESCA RAME PICCIANO DIEGO RAME PISACANE ANGELA RAME PISTILLI VALENTINA RAME SARDELLA FILIPPO RAME SETTEMBRINI ALBERTO RAME STRUZZOLINO ANNA RAME VARRIANO CARMINE RAME VENITTELLI GIOVANNA RAME

