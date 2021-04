Avis, cambio al vertice. La Lilt: “Grazie a Mario Ianieri e buon lavoro a Spagnuolo”

L’Associazione Provinciale di Campobasso della LILT ringrazia il presidente uscente dell’Avis di Termoli Mario Ianieri per la proficua collaborazione e si congratula con il neo presidente dottor Pasquale Spagnuolo.

“In questi anni – afferma la presidente Milena Franchella – abbiamo fattivamente collaborato con l’Avis di Termoli per tutta una serie di iniziative sul territorio. Ci siamo sostenuti a vicenda e le due associazioni hanno portato avanti tanti progetti rivolti alla prevenzione e alla salute dei cittadini. Le finalità di AVIS e LILT hanno la stessa matrice: fornire assistenza a supporto per raggiungere il bene ultimo di salvare vite umane, l’una facendo prevenzione ai pazienti oncologici e l’altra promuovendo la preziosa donazione del sangue. Con Mario Ianieri c’è sempre stata una bella intesa e a lui personalmente vanno i ringraziamenti di tutto il Consiglio Direttivo LILT nonché dei volontari che hanno potuto apprezzare la sua giusta combinazione di creatività, dinamicità e professionalità. Inviamo un augurio di buon lavoro al neo presidente Lino Spagnuolo con il quale siamo certi continueremo a lavorare in piena sintonia”.