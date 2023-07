Aviosuperficie, il progetto in Molise: il 7 luglio convegno a Campobasso

Nella Sala della Costituzione saranno illustrati dettagli e dimostrazioni video, con l’intervento di esperti e amministratori

Venerdì 7 luglio alle ore 10 presso la Sala della Costituzione in Via Milano n. 19/21, a Campobasso, è in programma il convegno dal titolo “Aviosuperficie L.C. Molise & Neo Costituente Società Consortile Aviomolise s.c.p.a.”. Interverranno nell’occasione:

Dott. Vincenzo Cimino Pres. Ordine dei Giornalisti del Molise

Com.te Carosella Emilio – Milano Titolare & Proponente Progetto

MSM Architetti Associati Milano Arch. Sara Sampellegrini & Arch.Mauro Costa

BsGreen srl Milano Ing. Brambilla Sergio

On. Aldo Patriciello Eurodeputato ( PNRR )

Dott. Romolo Dorazio Presidente Confartigianato Molise

Dott. Nicolino Moffa Presidente Confapi

Dott. Stefano Quirici Imprenditore

Dott. Massimo Isidori Orion Fly – Imprenditore

Ing. Luca Rampa IRS Italian Remote Sensing

Sindaco Comune San Giuliano Del Sannio Dott. Rosario De Matteis

Chiuderà gli interventi: Presidente della Regione Molise XIII Legislatura Ing. Francesco Roberti

Moderatore: Cristina Niro

Questi gli argomenti che saranno trattati nel corso del convegno: