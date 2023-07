Aviosuperficie, Carosella: «Occasione da non perdere, va realizzata entro fine 2024 o inizio 2025 al massimo»

Il comandante, titolare e ideatore del progetto riguardante l’infrastruttura che sarà ubicata a San Giuliano del Sannio, ne ha illustrato la fase definitiva in un convegno a tema cui sono intervenuti esperti e professionisti del settore ingegneristico civile ed aeronautico

«Non possiamo più arrivare al 2027, al 2028 o addirittura al 2030 senza sapere di che cosa stiamo parlando. Entro la fine del 2024 o, al massimo, per l’inizio 2025 l’aviosuperficie deve essere assolutamente realizzata (nel territorio di San Giuliano del Sannio, ndr), altrimenti perdiamo il vero treno per lo sviluppo di questa regione. L’opera è strategica per vari motivi: il Molise non ha mai avuto una struttura aeronautica civile, poi c’è la sanità, la Protezione Civile e i giovani che sono senza lavoro». È già a buon punto sulla rampa di lancio – tanto per restare in tema – il comandante, Emilio Carosella, titolare e promotore del progetto su cui lavora da un po’ tempo e nel quale crede fortemente investendo tutte le risorse possibili e che, soprattutto, è entrato nella fase definitiva i cui dettagli sono stati illustrati oggi, venerdì 7 luglio, in un convegno a tema nella sala della Costituzione della Provincia di Campobasso.

Ai lavori sono intervenuti anche Mauro Costa della “Msm Architetti Associati Milano”, l’ingegnere Sergio Brambilla della “BsGreen srl Milano”, Romolo Dorazio, presidente della Confartigianato Molise, Nicolino Moffa presidente della Confapi, l’imprenditore Stefano Quirici, e Massimo Isidori della “Orion Fly”, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise, Vincenzo Cimino e il sindaco di San Giuliano Del Sannio, Rosario De Matteis. A moderare gli interventi, la giornalista, Cristina Niro.

«Il progetto è entrato in una fase definitiva. Qui – ha spiegato ancora Carosella – parliamo di una somma di 40-50 milioni che, però, va guardata da un punto di vista delle opere pubbliche o pubblico/privato. Per accedere ai fondi (del Pnrr, ndr) serve il privato e il pubblico, le porte sono aperte a tutti purché si raggiunga lo scopo».

Parlando di numeri, ovvero di quante persone potranno fruire dell’infrastruttura, «all’inizio saremo sulle 30-35 persone, ma – ha precisato il comandante – in un anno e mezzo saranno 80-100 persone che andranno a reddito e si potranno avere molti servizi che andranno a favore dei giovani per avviarli al controllo del traffico aereo o imparare a diventare piloti partendo dalla base e arrivando ad essere piloti di linea. La difficoltà che si trova è che non tutti riescono a percepire questo concetto perché, se parlassimo di viabilità, sapremmo tutti i pro e i contro, ma nell’aeronautica è un’altra storia. Con l’ingegner Roberti (il neo presidente della Regione, ndr) ho già interloquito perché lo conosco da qualche anno e credo – ha concluso Carosella – che abbia una visione molto ampia del Molise». (adimo)