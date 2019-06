Aviosuperficie: agli imprenditori molisani piace il progetto

REDAZIONE

Il presidente della Camera di Commercio del Molise, Paolo Spina, esprime soddisfazione per i primi riscontri arrivati dalle imprese molisane in merito alla possibilità di partecipare direttamente alla costituzione di una Società consortile per azione per la gestione dell’Aviosuperficie. La Camera di Commercio del Molise ha infatti inviato un questionario nel quale erano poste due semplici domande, ossia se l’imprenditore fosse interessato a partecipare al capitale sociale e in che misura. Tra le risposte sinora pervenute, circa cento in soli cinque giorni lavorativi, il 52% degli imprenditori si dichiara disponibile ad acquisire una partecipazione azionaria per la costituzione di una società per azioni consortile per la gestione dell’infrastruttura dell’Aviosuperficie. Degli imprenditori interessati, il 40% è disposto a partecipare con una quota superiore alle mille euro, più del 30% con una quota compresa tra le 500 e le mille euro, la restante parte con una quota minima pari a 500 euro. E’ la prima volta, commenta il Presidente Spina, che le imprese si manifestano così prontamente disponibili ad investire nella costituzione della Società per la gestione di un’infrastruttura, segno evidente dell’interesse degli imprenditori sul tema. «Invierò queste risultanze al Presidente della Regione Molise e ai sindaci di Campobasso e Isernia, attivamente coinvolti nel Tavolo istituzionale per le valutazioni di merito previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo, perché ritengo che le istanze del tessuto imprenditoriale vadano tenute nella giusta considerazione. Invieremo inoltre il questionario anche alle Associazioni di categoria e agli ordini professionali, perché la gestione diretta della struttura potrebbe interessare anche altri soggetti. Colgo l’occasione per invitare ancora una volta le imprese molisane a prendere contatti con la Camera di Commercio del Molise perché ogni giorno inviamo notizie, informazioni e iniziative che riteniamo importanti per la crescita del nostro tessuto imprenditoriale e, inoltre, le coinvolgiamo spesso anche in termini di questionari e opinioni».