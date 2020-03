Avevano assistito l’anziana di Monteroduni, tampone sull’equipe del 118

REDAZIONE

Il sindaco di Isernia Giacomo d’Apollonio, dopo ripetuti contatti quotidiani avuti durante tutto il periodo di emergenza sanitaria con il Direttore generale dell’Asrem, dott. Oreste Florenzano, rende noto che, questa mattina, lo stesso Direttore gli ha dato assicurazione che, quanto prima, sarà sottoposta a tampone per il controllo della positività Covid-19 l’intera equipe del 118 che ha assistito l’anziana donna di Monteroduni giunta al Pronto Soccorso dell’ospedale di Isernia lo scorso 18 marzo e risultata affetta da Coronavirus. L’Asrem, pertanto, ha dato seguito alle richieste e sollecitazioni avanzate in tal senso dal sindaco. In un primo momento, infatti, il controllo non era stato ritenuto strettamente necessario dall’azienda sanitaria, giacché gli operatori del 118 lavorano forniti di tutte le tutele necessarie a prevenire il contagio.