Avaria sul catamarano di rientro dalle Tremiti, passeggeri in salvo (video)

I dettagli della vicenda sono ancora in fase di accertamento ma stando alle prime indiscrezioni un catamarano che effettua il collegamento da Termoli alle Isole Tremiti ha subito un’avaria mentre stava rientrando in porto. Dal video in alto si vede chiaramente il fumo uscire dalla parte posteriore dell’imbarcazione con i passeggeri che sono stati immediatamente messi in salvo. Non ci sarebbero feriti a seguito dell’incidente che avrebbe potuto avere delle conseguenze ben più gravi.