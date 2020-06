Avaria all’Intercity, i passeggeri tra cui un disabile aiutati a Termoli (VIDEO)

Problemi in stazione a Termoli nella serata di ieri. L’Intercity delle 18e.50 proveniente da Milano e diretto a Bari ha avuto una avaria al locomotore ed è rimasto fermo all’altezza di Montenero dove non poteva fare scendere i passeggeri. La prima fermata utile è stata poi Termoli dove il treno è arrivato in stazione accolto dai volontari del Sae 112, insieme a quelli della Misericordia e del 118 e le forze dell’ordine. In particolare l’assistenza è stata rivolta ad un disabile che dal treno doveva andare all’hotel Corona.