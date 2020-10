Imbarcazione di 15 metri in avaria per problemi al timone al largo di Termoli, i due diportisti a bordo sono stati soccorsi dalla Capitaneria di porto. La Motovedetta è uscita in mare ieri pomeriggio dopo aver raccolto l’Sos lanciato dai due. Raggiunti al largo, sono stati tratti in salvo, il natante a vela e motore è stato condotto in porto.