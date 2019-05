‘Avanti Tutti Tour’ con il portavoce M5S al Senato Gianluigi Paragone

REDAZIONE TERMOLI

Il noto giornalista d’inchiesta, attualmente portavoce M5S al Senato, Gianluigi Paragone, sarà a Termoli per sostenere la candidatura a Sindaco di Nick Di Michele e rendersi conto dei problemi ambientali denunciati da quest’ultimo nei 5 anni di opposizione in Consiglio comunale.

L’Avanti Tutti Tour ha infatti lo scopo di viaggiare per tutta l’Italia al fine di parlare con i cittadini di Ambiente, Salute, Giustizia e Lavoro, nonché di quello che è stato fatto dal MoVimento 5 Stelle e di tutto quello che ancora c’è da fare. Trovate QUI altre info.

Paragone, in particolare, si è dimostrato molto sensibile al tema del depuratore rotto, con le conseguenze negative in termini di inquinamento delle acque e di perdita di attrattività turistica della nostra cittadina, che il giornalista ha sempre apprezzato. Altro tema che sta a cuore al portavoce in Senato è quello relativo all’acqua che, nonostante il referendum del 2011, a Termoli è privata e di scarsa qualità, mentre i tanti proclami della politica regionale hanno più volte promesso acqua sorgiva, proveniente dal Matese.

Domani, il candidato Sindaco Di Michele accompagnerà Paragone in un giro per il centro cittadino, così da fargli prendere visione degli altri problemi della città. L’appuntamento è alle 10,30 ai piedi del Castello Svevo.