Autunno? Anche no. La prima domenica della nuova stagione tra sole e tuffi (FOTO E VIDEO)

Termoli, 15 agosto. Ah no. Termoli, 26 settembre. Sole, caldo (nonostante un leggero venticello a mitigare il calore del sole) ma, soprattutto, il mare che è una tavola blu. E’ un clima che racconta ancora di estate piena quella che sta regalando giornate da mare in Basso Molise. Ed è per questo che tante persone si sono riversate sulla spiaggia sia a nord che a sud di Termoli per godere degli ultimi scampoli di un’estate che proprio non vuole finire. Ripescato il costume nell’armadio, indossate le infradito e il pareo i termolesi sono scesi in spiaggia e c’è chi ha avuto anche l’ardire di un tuffo in acqua. Un’estate che si sta prolungando di molto quella in basso Molise da un lato regalando la gioia a chi è amante del mare, dall’altro lato destando preoccupazione per un clima che si sta inesorabilmente tropicalizzando, di fatto cancellando le “mezze stagioni” a fronte di un clima che passa dal caldo al freddo invernale nel giro di pochi giorni. Nel frattempo tra ombrelloni aperti (anche se non tutti gli stabilimenti hanno deciso di continuare a restare a disposizione della clientela) e sole alto in cielo i termolesi ringraziano per quest’estate che davvero non sta finendo.

