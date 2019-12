Autovelox mobile sulla Bifernina nei prossimi giorni, ecco dove e quando

Un autovelox mobile e temporaneo per il controllo e la rilevazione della velocità sarà installato lungo la Statale 647 (Bifernina) nei prossimi giorni. L’apparecchiatura sarà in funzione, per il mese di dicembre, dal 23 al 30, dalle ore 9 alle ore 12. Sarà presente al chilometro 9+700 della Statale 647 in agro del comune di Baranello, direzione Termoli e Bojano. Il servizio sarà effettuato con personale in divisa di cui sarà garantita la massima visibilità cosi come previsto dalla vigente normativa in materia di circolazione stradale.

L’apparecchiatura sarà montata su cavalletto e la presenza segnalata con cartello mobile nelle immediate vicinanze e presegnalato ad adeguata distanza cosi come previsto dalle disposizioni in materia di controllo elettronico della velocità dei veicoli.