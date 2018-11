Autovelox mobile sulla Bifernina a partire dal 7 novembre

BARANELLO

Il comune di Baranello ha predisposto anche per il mese di novembre i servizi di controllo della velocità sui tratti di strada di competenza S.S. 647 (Km 9+700) direzione Termoli e direzione Bojano in alcuni specifici giorni. Il servizio sarà effettuato con il personale in divisa di cui sarà garantita la massima visibilità cosi come previsto dalla vigente normativa in materia di circolazione stradale. L’apparecchiatura sarà montata su cavalletto e la presenza segnalata con cartello mobile nelle immediate vicinanze, così come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di controllo elettronico della velocità dei veicoli. Il calendario è il seguente: 7, 10, 14, 15, 21, 23, 26, 28 novembre dalle ore 9 alle ore 12.