Autotreno urta la copertura metallica della galleria sulla Statale, paura per i veicoli in transito

Un autotreno in transito ha urtato accidentalmente alcuni pannelli metallici di rivestimento del piedritto della galleria Carpino sulla Statale 85 al chilometro 44, all’uscita di Isernia Nord. I pezzi divelti sono stati trascinati sulla carreggiata provocando disagi e rallentamenti al traffico in entrambi i sensi di marcia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale dell’Anas per regolare la circolazione e rimuovere le lamiere.