Autotrasportatore molisano investito da un collega sul piazzale della Sevel

Autotrasportatore investito da un collega sul piazzale dello stabilimento Sevel, a Piazzano di Atessa (Chieti). Il fatto è accaduto questa mattina. Poco le 9, l’autocarro condotto da F.E, 36 enne, residente nella provincia di Chieti, dipendente della ditta R.C.L Autotrasporti con sede a Torino di Sangro, trasportatore di pezzi meccanici (motori , marmitte, telai) destinati al montaggio dei veicoli in produzione, mentre faceva retromarcia per posizionarsi sulla banchina di scarico, ha investito e schiacciato contro la piattaforma un altro autotrasportatore, S.A, di 54 anni, residente in provincia di Campobasso, dipendente della ditta Trasporti e Logistica Giuliano Srl con sede a Torremaggiore (Foggia). Quest’ultimo, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della comapgnia di Atessa, si trovava a piedi dietro l’autoarticolato in manovra.

Un dipendente Sevel che era sul luogo, percependo il pericolo, – riferisce ancora ilcentro.it – utilizzando il clacson del veicolo che stava guidando, ha provato ad avvertire il conducente del camion in manovra, che pur procedendo a bassa velocità, è riuscito solo a limitare l’impatto ma non a evitarlo completamente. L’investito, colpito all’altezza del bacino, è stato immediatamente soccorso da dipendenti Sevel presenti sul luogo. Il ferito, rimasto sempre cosciente, è stato poi trasportato in elisoccorso all’ospedale di Chieti dove si stanno valutando le sue condizioni di salute che, per fortuna, non sembrano essere preoccupanti.

Foto: ilcentro.it