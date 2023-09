‘Autostima’. Speciale scuola

Con il contributo del prof. Alessandro Artini inizia, per la rubrica “Alesia ed i suoi compagni di viaggio”, l’avventura nel mondo della scuola

In un video di Instagram, Paolo Crepet parla della sua adolescenza e dei suoi insuccessi scolastici in matematica. Racconta, poi, della reazione di suo padre, a fronte delle gravi insufficienze in quella disciplina, il quale con voce calma, modi pacati, pronunciò parole minacciosissime riguardo all’estate ventura, che lui avrebbe trascorso a studiare, senza possibilità di divertimento alcuno. Una prospettiva di siffatta natura, di nubi plumbee e gravide di acque tempestose proprio durante la futura calura estiva, sortì immediatamente i suoi effetti, talché il giovane Crepet recuperò non senza sforzi e fatiche i voti insufficienti. “Medicina santa!”, avrebbe detto mia nonna.

Mi sia consentito, adesso, di riferirmi ad alcune esperienze personali, con un intento semplicemente riflessivo. Credo di avere più o meno l’età di Crepet, quindi posso confermare che generalmente le cose andavano così. I genitori, a quel tempo, lungi dal condividere le scuse di figli poco studiosi, li ammonivano, in maniera più o meno ruvida, spesso ottenendo i risultati auspicati. Per quanto mi riguarda, non sono mancate certo le insufficienze, nel mio percorso scolastico e talvolta le trovavo umilianti. Penso di aver sofferto molto, con alcuni professori, al liceo classico della mia città. Non so come io abbia potuto continuare a credere in me, ma ce l’ho fatta, come del resto la stragrande maggioranza dei miei compagni. Certamente in alcuni momenti ho vissuto stati d’animo confusi, dolorosi perché la vita non si piegava ai miei desideri, sentimenti di rabbia e insieme di vergogna, attribuendo a me stesso tutte le colpe (l’educazione cattolica non consentiva sconti…). Poi, con il trascorrere del tempo, ho imparato a perdonare i miei errori (mai del tutto) e mi sono tuffato nella corrente della vita.

Tuttavia credo che, per quanto in alcuni momenti mi sentissi fragile, noi giovani di un tempo disponessimo di maggiori sicurezze rispetto a quelli odierni. L’universo esistenziale e sociale di Crepet (e anche il mio) era molto più semplice, quando la socializzazione di un adolescente avveniva in maniera naturale in parrocchia oppure presso i sindacati, i partiti politici, i movimenti studenteschi. Quei mondi vitali erano relativamente incontaminati, omogenei al loro interno e il sistema valoriale abbastanza condiviso. Certamente la politica anche allora era divisiva e talvolta tralignava in quella violenza che abbiamo conosciuto negli anni Settanta e Ottanta, ma i suoi codici in qualche misura erano comuni anche ai diversi schieramenti. Anzi tutto c’erano forti valori civici, cui si orientavano tutti i vari versanti della politica, sebbene con diverse visioni. C’era una forte fiducia verso la dimensione intellettuale della politica stessa, tant’è che spesso si dedicavano ad essa gli studiosi e i professori universitari (tralascio di parlare, in termini comparativi, della maggioranza dei politici odierni). Il futuro, quello che allora si prospettava agli occhi dei giovani, era positivamente sfidante e la voglia di costruire rappresentava un motore dell’immaginario collettivo che in qualche misura attivava anche i giovani nati dopo la fine della guerra e che non erano stati toccati da quella devastazione.

Mi scuso anticipatamente per la banalità, ma è evidente che il mondo, per i giovani di oggi, non sia più quello e, anche se la dimensione soggettiva rappresenta comunque l’architrave dell’esistenza individuale, i cambiamenti oggettivi inficiano l’idea stessa di futuro. Mi limiterò in sintesi a rammentarne alcuni: quelli lavorativi, ad esempio, con l’intervento dell’intelligenza artificiale nella sua valenza distruttrice dei consueti ruoli; quelli dovuti alla perdita delle tradizionali modalità di socializzazione, prive di fisicità e realizzate in forma succedanea nei social; quelli conseguenti al recesso della sessualità e infine quelli dovuti all’amplificarsi del presente, che provocano una condizione individuale priva di proiezione nel futuro. Va da sé che ogni generalizzazione, come quella che ho testé abbozzato, fa torto ai casi particolari che possono essere dissonanti e contraddittori. Non credo, tuttavia, che questa rapida e necessariamente sintetica visione si discosti più di tanto dal “sentire” soggettivo di molti giovani, che – potremmo dire – vivono una condizione di futureless.

Dunque, tornando alle insufficienze, ho l’impressione che, per i giovani di qualche decennio fa, esse fossero più sostenibili “psichicamente”. Facevano male, ma erano parte del gioco degli apprendimenti, comunque accettato. La reazione ad esse era, in qualche misura, un comportamento irriflesso, quasi pulsionale, come una sorta di istinto scolastico di sopravvivenza che in molti casi produceva un plus d’impegno finalizzato al miglioramento. Talvolta, almeno nel mio caso, anche la vergogna (che è, per definizione, il sentimento che ha la più forte matrice sociale) produceva i suoi effetti, confluendo nella volontà di riscatto.

Ho l’impressione che, per i giovani odierni, la capacità di reagire all’insuccesso si sia indebolita, considerato il declino della relazionalità vis à vis (con l’aumento a dismisura di quella mediata da Internet) e lo spostamento soggettivo da una dimensione “estrovertizzata” – quella puntata al successo, alla ricchezza, ai valori estetici, ecc. – ad una “introvertizzata” – dove la vita si scava nella interiorità della solitudine fisica, chiusi, talvolta (auto)reclusi nelle propria cameretta in compagnia di un PC. Penso che la capacità di reagire a un insuccesso scolastico non si inneschi più in maniera diretta, come succedeva un tempo. L’insufficienza continua a far male, come per i giovani del passato, ma quello stato di insoddisfazione, talvolta di sofferenza, non si trasmuta purtroppo in qualcos’altro. Il malessere non si satura, producendo un mutamento intimo, ma continua a scavare, spesso estenuando l’interiorità. Questa sofferenza che si dilunga negli stati soggettivi e che si ripropone talvolta in una sorta di loop compulsivo è ciò che possiamo definire come fragilità, di per sé certamente non un disvalore, in quanto racchiude le sorgive più preziose della nostra umanità. Fatto è che, per produrre una reazione interiore di fronte all’insuccesso scolastico (e non solo) occorre sollevarsi dalle sabbie mobili dell’introversione, sorreggendosi su una base sicura. Occorre cioè compiere un percorso che attraversi la fragilità. Ebbene la base di esso è l’autostima, di cui, nella scuola italiana, si parla poco e che, anche quando se ne parla, appare come un’essenza miracolosa, non “insegnabile”.

Certamente la self confidence non può essere trasmessa alla stregua della matematica o della storia, ma può essere praticata dagli insegnanti, circoscrivendo l’insuccesso di un alunno alla singola prova e soprattutto impedendo che esso traligni, esondando nell’intera personalità. La valutazione della prova negativa (che in realtà dovrebbe essere una mera misurazione) non dovrebbe mai giungere a colpire l’intera persona, gravando su di essa come uno stigma. Ancora oggi, nelle scuole, si sente parlare di studenti, quelli che vanno particolarmente male in alcune discipline, come di alunni che “capiscono poco”. Aggiungo che la scala decimale dei voti, quando scende sotto il “quattro”, che è un’insufficienza grave e che può produrre la bocciatura, è del tutto inutile. Un “due” o un “tre” (tralascio l’“uno”) sono voti semplicemente mortificanti, i quali a fortiori rispetto al “quattro” producono la bocciatura (tecnicamente la “non promozione”), ma con l’aggiunta di uno schiaffo morale del tutto inutile. In alcuni paesi, come la Germania ad esempio, l’arco dei voti non è decimale, ma disteso su scala esennale cioè su sei numeri (da “uno” a “sei”) e così in Svizzera, anche se nel primo caso il “sei” è il voto minimo e, nel secondo, il voto massimo. Potrei aggiungere, se non altro a buon senso, che un voto negativo dovrebbe sempre essere accompagnato da un feed back esplicativo, che contenga inoltre le indicazioni per il recupero. L’invito a studiare maggiormente e con più impegno, sempre sotteso, può contenere qualche elemento di verità (è una raccomandazione che vale sempre), ma può essere generico. Insignificante. Il voto negativo, dunque, imporrebbe la “personalizzazione” dell’insegnamento, che per molti docenti appare difficile e troppo faticosa.

Il tema dell’autostima, in sostanza, suggerirebbe una riflessione ben più complessa di quella che possiamo sviluppare in questa sede, ma vorrei comunque far presente che è all’ordine del giorno, perché esso va incluso in quelle che sono le character skills, ovvero quelle competenze che hanno a che fare con le emozioni, con la curiosità, con la resilienza, ecc. di cui si è parlato recentemente anche al Meeting di Rimini. L’autostima, in sostanza, rappresenta un sentimento di base fondamentale nell’apprendimento scolastico. Concludo ricordando, con Paul Nizan, che la giovinezza rappresenta sempre un’età difficile: “Avevo vent’anni. Non permetterò a nessuno di dire che questa è la più bella età della vita”. Forse questa frase, oggi, riflette una verità ancora più profonda.

Alessandro Artini

(Presidente Associazione Nazionale Presidi Toscana)

NOTA BIOGRAFICA

Alessandro Artini, Vicepresidente nazionale dell’Associazione Nazionale Presidi, laureato in Filosofia, in Sociologia e specialista in Amministrazione Pubblica, è stato dirigente scolastico, borsista presso l’Università di Friburgo in Svizzera e docente a contratto di Sociologia dell’Educazione presso varie università.

Ha pubblicato, in veste di esperto e giornalista, vari scritti sui temi della scuola, tra i quali il recente saggio “Docenti professionisti?” in “Quale scuola per il nuovo millennio?”, Fondazione Spadolini e Nuova Antologia, 2022.