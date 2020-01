Autopsia sul corpo di Vicky Bucci, oggi l’incarico al medico legale

REDAZIONE TERMOLI

Sarà formalizzato oggi in Procura a Larino dalla dottoressa Isabella Ginefra e dal Pm Marianna Meo il conferimento dell’incarico al medico legale, Francesco Introna, per l’esame autoptico sul corpo della 42enne Victorine Bucci. Introna, direttore dell’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari, era arrivato a Termoli nel giorno in cui venne ripescata la Panda Rossa con dentro il corpo di Vicky per una prima ricognizione cadaverica. Sarà proprio l’autopsia a sciogliere i tantissimi dubbi che dal 18 dicembre scorso si annidano in questa intricata storia. Vicky è stata uccisa o si è suicidata? Come ha fatto la Panda rossa a finire in quel tratto del porto di Termoli? Victorine era già morta o aveva acqua nei polmoni? Tutte domande che troveranno risposta con i risultati dell’autopsia sul corpo della donna.