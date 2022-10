Autopsia sul corpo di Mimmo Farina, i funerali slittano a data da destinarsi

Sono stati rinviati a data da destinarsi i funerali di Mimmo Farina, il 50enne avvocato termolese morto dopo 5 mesi dall’incidente di cui era rimasto vittima mentre si trovava a bordo della sua bicicletta. L’uomo si stava recando al San Timoteo per effettuare la dialisi quando, per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro un tir che si trovava parcheggiato lungo via Elba.

Il 50enne aveva riportato delle ferite molto gravi ed era stato prima trasferito al Neuromed e successivamente a San Giovanni Rotondo dove il suo cuore ha smesso di battere.

Adesso la decisione della Procura di Larino di effettuare l’esame autoptico sul corpo dell’uomo e l’annuncio del fratello Corrado dello slittamento dei funerali che si sarebbero dovuti tenere nella giornata di domani, 12 ottobre, a Termoli.