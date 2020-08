Autopsia e lutto cittadino per la scomparsa del 21enne morto mentre era al lavoro

Morire di lavoro a vent’anni è una tragedia che toglie il fiato. Provoca un dolore lacerante anche in quanti non conoscono personalmente la vittima. Dolore ancor più intenso quello che stanno provando a Cercemaggiore i familiari e gli amici di Cristian Fontana.

Ieri pomeriggio, mentre era al lavoro in un cantiere per la realizzazione di reti elettriche fra Pietracupa e Torella del Sannio, è stato colpito da una carrucola. Non c’è stato da fare nulla, perché quel giovane uomo ha smesso immediatamente di vivere. Cordoglio arriva in una nota dell’Acem-Ance Molise:

“La tragedia sul lavoro accaduta a Pietracupa e che ha spezzato la vita a un giovanissimo operaio induce sempre ad un momento di riflessione, dal quale non può che scaturire pieno ed unanime cordoglio. L’Acem-Ance Molise esprime lo sconforto della classe imprenditoriale edile molisana in questa triste circostanza e la vicinanza all’azienda e ai familiari coinvolti.

Intanto sull’accaduto è stato aperto un fascicolo d’indagine da parte della Procura della Repubblica di Campobasso e si precederà quasi certamente con la nomina del medico legale e l’esame autoptico. Il sindaco di Cercemaggiore, nell’esprimere tutto il suo dolore ha specificato che nel giorno dei funerali verrà dichiarato il lutto cittadino.