Autopsia e incarico ai medici legali, le delicate fasi dell’omicidio Micatrotta

Verso la convalida dell’arresto a carico dell’unico indagato, Gianni De Vivo

Dolore che si aggiunge al dolore, è iniziata così questa giornata per la famiglia dello sfortunato Cristian Micatrotta, il 38enne assassinato la notte della Vigilia di Natale sulla rotonda di via Vico a Campobasso.

Questa mattina un altro passo importante è stato compiuto a conforto delle indagini dei Carabinieri e della Procura. E’ stato conferito l’incarico al medico legale che sta svolgendo l’autopsia e contemporaneamente sono stati nominati i periti di parte (anch’essi medici legali) sia della parte civile (rappresentata dall’avvocato Fabio Albino), ossia dei familiari di Cristian che dell’indagato Gianni De Vivo, ritenuto l’autore del brutale omicidio nei confronti del quale sono ancora pendenti convalida dell’arresto e, contestualmente, la custodia cautelare in carcere che, a detta del suo legale, sembrano essere scontate.



Cristian Micatrotta è stato assassinato con un fendente sferrato alla gola. Ieri mattina si è svolto l’interrogatorio di garanzia (LEGGI QUI L’ARTICOLO) e l’indagato, come era presumibile che fosse, ha scelto di non rispondere alle domande del gip Veronica D’Agnone. L’avvocato Mariano Prencipe che cura la posizione dell’indagato Gianni De Vivo ieri mattina (27 dicembre) ha detto che il suo assistito pur non rispondendo alle domande del gip durante tutto l’interrogatorio era in lacrime, facendo trasparire un evidente pentimento.