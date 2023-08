Autopia-Campobasso Football Club, ufficiale l’accoro biennale con i lupi

La nota autoconcessionaria di via Garibaldi 274 a Campobasso sarà presente sulle divise da gioco fino al 30 giugno 2025, decidendo così di dare pieno sostegno e fiducia ai colori rossoblù

“Autopia di Giannunzio Magnifico sarà un nostro compagno di viaggio per le prossime due stagioni: ufficiale l’accordo biennale con i lupi”.

Ad annunciarlo è la società del Campobasso Football Club che spiega come la nota autoconcessionaria situata in via Garibaldi 274 a Campobasso sarà presente sulle divise da gioco fino al 30 giugno 2025, decidendo così di dare pieno sostegno e fiducia ai nostri colori.

“A Giannunzio va un ringraziamento particolare per la fiducia che ha sempre dimostrato fino ad ora nel nostro progetto. È un accordo che ci permette di affrontare le prossime sfide, fuori e dentro al campo da gioco, insieme a un partner con il quale condividiamo non solo valori e principi legati allo sport e alla sostenibilità, ma anche la determinazione nell’offrire sempre il meglio a chi ripone fiducia nei nostri brand”, ha affermato Nicola Cirrincione, vice presidente del club.

Queste le parole di Giannunzio Magnifico, titolare dell’azienda: “È con sommo piacere che lego il nome di Autopia al Campobasso per i prossimi due anni. Io e Francesco, siamo orgogliosi di far parte di questo gruppo e di questa società dalle più belle ambizioni. L’augurio più grande è che si possano raggiungere tutti i traguardi prefissati, per far arrivare il popolo rossoblù e l’intera città di Campobasso arrivi alle piazze che ci competono”.