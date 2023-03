Autonomia, disco verde dalla Conferenza Regioni. Toma: iter avviato, utile anche al Sud

Il Molise è tra le regioni che ha espresso parere favorevole al progetto di legge per l’Automia differenziata che porta la firma del ministro leghista Roberto Calderoli

“Il percorso per l’autonomia differenziata è stato avviato, noi riteniamo che non si possa interrompere, anzi specialmente noi regioni del Sud dobbiamo essere partecipi a questo percorso perché dobbiamo controllare che si calcolino prima i Lep, i costi standard sui fabbisogni. Ed è arrivato il momento perché si ragioni anche sulla perequazione”. Lo ha affermato il presidente della Regione Molise Donato Toma, come riporta l’Agi, al termine della Conferenza delle Regioni.

La conferenza delle Regioni, che si è riunita oggi – giovedì 2 marzo a Roma – ha approvato a larga maggioranza il disegno di legge Calderoli sull’autonomia differenziata.

A dire di no sono stati i presidenti delle 4 Regioni governate dall centrtosinistra: Bonaccini (Emilia Romagna), De Luca (Campania) Giani (Toscana) ed Emiiano (Puglia). Parere favorevole invece da tutti gli altri governatori, espressione del centrodestra, Molise compreso.