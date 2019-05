‘Autonomia differenziata, secessione dei diritti’, il 14 maggio il seminario

REDAZIONE

L’Associazione Uniti per la Costituzione, l’Associazione professionale Proteo Fare Sapere Molise, la FLC CGIL Molise, l’UDS Molise promuovono il seminario “Autonomia differenziata, secessione dei diritti”, che si terrà a Campobasso martedì 14 maggio 2019, dalle ore 15.30 alle 18.30 presso l’Auditorium I.I.S. Pertini, via Scardocchia. L’ossessiva concentrazione del dibattito pubblico su alcuni temi (uno su tutti, l’immigrazione) fa passare per lo più inosservate iniziative politiche parimenti (se non maggiormente) decisive per il futuro del Paese. Le richieste, avanzate in primo luogo da Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, di ulteriori forme di autonomia dallo Stato centrale, costituiscono un enorme pericolo per la tenuta dell’intero Paese. Si vogliono creare, nel silenzio generale, tante piccole nazioni, concentrate esclusivamente sul soddisfacimento dei propri interessi particolari, dividendo l’Italia e il suo popolo in tante parti. Questo produrrà danni enormi non solo per i cittadini del sud, ma anche per quelli del centro e del nord, non più protetti dalle garanzie proprie di una politica di sistema: saranno così messi seriamente in discussione alcuni diritti fondamentali previsti dalla Costituzione, come quello alla salute, all’istruzione (pilastro, tra l’altro, della nostra identità nazionale), alla tutela sindacale dei lavoratori.