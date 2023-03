Autonomia differenziata, Salvatore (Pd): “Una pietra tombale sulle aree interne

La neo eletta all’assemblea nazionale Dem a sostegno della segretaria Schlein, insieme con il capogruppo in Consiglio comunale a Campobasso, Trivisonno, al collega Battista e l’assessore alle Politiche Sociali di Ripalimosani, ha lanciato una raccolta firme contro il ddl Calderoli “per far capite ai molisani quanto sia pericoloso”

“Parte da Noi” è stato il marchio di fabbrica della “scalata di Elly Schlein alla segreteria nazionale del PD, ma <>. Alessandra Salvatore, consigliera comunale di Campobasso e neo eletta all’assemblea nazionale del Pd, ha subito messo in chiaro “l’agenda Schlein” insieme con coloro i quali hanno sostenuto la mozione, ovvero il capogruppo a Palazzo San Giorgio, Giose Trivisonno, Antonio Battista, il segretario cittadino Giuseppe D’Elia, l’assessore comunale alle Politiche sociali di Ripalimosani, Annamaria Trivisonno oltre ad alcuni rappresentanti del basso Molise collegati da remoto, Annamaria Becci di Guglionesi e Francesco Amelia.

“Questo è solo un punto di partenza – ha affermato il capogruppo Trivisonno- perché continueremo a far crescere il partito su tutto il territorio. Il nostro è un No forte e chiaro all’autonomia differenziata perché penalizza il sud e le nuove generazioni ed è dannosa per tutto il Paese”.

L’Anci “ha adottato un documento articolato per rimarcare – ha aggiunto Salvatore – che non sono stati coinvolti come le Regioni sul tema. Anche noi abbiamo elaborato un documento

che sottoporremo ai molisani per far capire quanto sia pericoloso questo ddl e poi alla segreteria Schlein e a tutto il partito. Il presidente Bonaccini – ha concluso la neo eletta all’assemblea nazionale – ha votato contro il ddl Calderoli e quindi avremo un Pd unito per contrastare questo provvedimento”. (Adimo)