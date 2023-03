Autonomia differenziata, Calderoli incontra i presidenti dei Consigli regionali. Micone: «Chiesti ulteriori chiarimenti»

Il presidente di Palazzo D’Aimmo ha anche precisato che «non era un incontro per esprimere la nostra posizione. Quello spetta al presidente della Regione»

«Ho partecipato all’Assemblea plenaria tenutasi questa mattina, giovedì 9 marzo, a Roma, nella sede della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, alla presenza del Ministro degli Affari regionali e delle Autonomie, Roberto Calderoli. E’ stato un incontro per chiedere ulteriori chiarimenti, ma non per esprimere posizioni sull’autonomia differenziata al rappresentante di governo che, per prassi, quando si insedia rende visita ai presidenti dei Consigli regionali».

Lo ha riferito il presidente del Consiglio regionale del Molise, Salvatore Micone, il quale ha anche precisato che «i presidenti delle Assemblee legislative non esprimono una posizione in merito al ddl Calderoli, ma questa è demandata al governatore della Regione. Quando saranno definiti i decreti attuativi del provvedimento con i relativi fabbisogni, ovvero nei prossimi mesi – ha concluso il presidente di Palazzo D’Aimmo – ci potrebbe essere un passaggio in Consiglio regionale».

Foto: Pagina Facebook Salvatore Micone