Autonomia a rischio, il “Pilla” verso la perdita della presidenza

Gli iscritti per l’anno scolastico 2022/2023 scendono sotto le 500 unità, requisito necessario per mantenere un dirigente scolastico e un direttore dei servizi generali e amministrativi

Per anni è stato uno degli istituti scolastici fra i più “popolosi” del Molise, ma oggi deve fare i conti con una situazione totalmente differente dovendosi adeguare alle regole dettate in caso di calo del numero degli iscritti che decreta la perdita dell’autonomia scolastica e che si traduce con la perdita della presidenza.



La notizia riguarda l’Istituto “Pilla” (ex Ragioneria) di Campobasso che non ha raggiunto le 500 iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023, requisito necessario per mantenere un dirigente scolastico e un direttore dei servizi generali e amministrativi.



All’appello mancherebbero una decina di iscrizioni e l’Istituto pare si stia già muovendo nel tentativo di perdere la dirigenza ed essere accorpato.



Il “Pilla” si compone di tre diversi indirizzi: istituto Tecnico Economico, istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio, istituto Professionale Servizi Per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale.



«L’identità della nuova scuola scaturisce dalle esperienze più significative dei due istituti di provenienza: l’Istituto Tecnico Economico “L. Pilla”(ex Ragioneria) e l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. Pittarelli”, costituito dall’ Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio (ex Geometri) e l’Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (ex IPAA) .



La finalità didattico-educativa dell’ I.I.S.S. “L. Pilla” – si legge nella presentazione dell’istituto – è la formazione e l’educazione di uno studente consapevole, di un cittadino responsabile, di una persona capace di costruire relazioni, di vivere il lavoro e l’intraprendenza come valori positivi».