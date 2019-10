Automotive, Uil e Uilm: «Governo supporti l’industria»

«C’è da affrontare la trasformazione del settore»

Speriamo che l’intento dichiarato dal ministro Patuanelli di affrontare l’incipiente processo di trasformazione del settore automotive stavolta sia perseguito focalizzandosi sul supporto da offrire all’industria per affrontare e vincere le sfide del futuro.

A dichiararlo Tiziana Bocchi, segretaria nazionale Uil e Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm commentando l’insediamento del tavolo Automotive avvenuto a Ministero dello Sviluppo economico.

L’Italia in passato – aggiungono- non ha saputo difendere la sua industria e i suoi legittimi interessi nazionali, è arrivato il momento di farlo a viso aperto e con politiche di lungo respiro.