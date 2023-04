Traffico intenso in territorio di Rionero Sannitico in direzione Roccaraso-Castel di Sangro nel pomeriggio di oggi, sabato 8 aprile, lungo la Statale 17. I 20 centimetri di neve sono bastati per mandare in paralisi la circolazione a causa soprattutto di automobilisti che si sono messi in viaggio sprovvisti di catene o pneumatici da neve. Dunque disagi e lunghe attese a causa di automobilisti in panne sulla neve.

Le immagini Indietro 1 di 2 Avanti