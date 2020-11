Automobilista in difficoltà, provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco

Disavventura per un’automobilista di 29 anni di Agnone che oggi mentre guidava la sua autovettura, al km 2+150 della SS 650 in prossimità di Pesche, ha visto l’abitacolo riempirsi di fumo; è riuscita a fermarsi e ha

chiamato i Vigili del Fuoco.

Il pronto intervento dei vigili del fuoco del sede Centrale ha permesso di

limitare i danni del veicolo.

Per gli adempimenti di competenza sul posto la Polizia Stradale e

successivamente personale dell’ANAS.

Le persone a bordo del mezzo fortunatamente sono rimaste incolume.