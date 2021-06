Automobilismo, slalom di San Nicola a San Giuliano del Sannio

Dopo la pausa obbligatoria, causa Covid, torna puntuale l’appuntamento con lo Slalom di San Nicola, in programma a San Giuliano del Sannio il prossimo 3-4 luglio. Da quest’anno la gara, organizzata dall’Asd Tecno Motor Racing Team in collaborazione con l’Asd Tecno Motor Ufficiali di gara La Casta sarà corsa in memoria di Gianmarco Di Vico. A circa due anni dalla sua scomparsa amici e parenti vogliono ricordare Gianmarco tramite la sua più grande passione: i motori.

La manifestazione, sarà valida per il secondo anno consecutivo per la Coppa ACI Sport 3° zona e da quest’anno per il Trofeo Sud. Inoltre, per il quinto anno la gara di San Giuliano del Sannio metterà alla prova i campioni della disciplina e gli appassionati della regolarità turistica.

Il programma prevede, sabato 3 luglio, la consegna degli accrediti, domenica 4 luglio, alle ore 10.00 la ricognizione ufficiale seguita da tre manches cronometrate. La premiazione è prevista nel pomeriggio, all’aperto rispettando le direttive in merito di sicurezza sanitaria. Sulla sito web www. Teco-motor.com sono disponibili tutte le informazioni e le modalità di iscrizione, il cui termine è fissato alle ore 20 del 28 giugno.

Il 5^Slalom di San Nicola -Memorial Gianmarco Di Vico grazia alla collaborazione con la pagina Facebook “Matti per le corse” sarà trasmesso in diretta sui canali social.