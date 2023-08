Automobilismo, nuovo sponsor per Petrone: il ristorante “La Buzzicona” aperto da Anna Longhi, “moglie” del grande Sordi

Alle soddisfazioni già ottenute nel 2023, si aggiunge un partner di prestigio per il pilota molisano: l’attività, con sede ad Ostia, è gestita dalla figlia dell’attrice, Sabrina, e dalla nipote Ambra che condividono con il pubblico i segreti della cucina tradizionale romana

Arriva un nuovo partner pubblicitario di spicco per il pilota vinchiaturese Gianluigi Petrone considerati gli eventi tenuti e che si terranno prossimamente nel Lazio. Alle soddisfazioni già ottenute dal driver molisano si aggiunge, dunque, un nuovo sponsor per la stagione 2023. Si tratta del ristorante “La Buzzicona – Ostaria Romana” che si trova ad Ostia in via dei Pescatori.

L’attività nasce nel 2010, quando Anna Longhi, assieme alla figlia Sabrina e alla nipote Ambra, decide di condividere con il pubblico i segreti della cucina romana tradizionale, mettendo in piedi un ristorante che porta il nome di uno dei suoi personaggi più riusciti nel celebre film con il grande Alberto Sordi. Un pranzo o una cena alla Buzzicona sono come un salto indietro nel tempo, un momento fatto di rumori di pentole, olio che friccica, una risata a tutta voce, uno stornello romano intonato mentre si porta il piatto a tavola.