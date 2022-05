Automobilismo: “Memorial Battistini”, ottimo banco di prova per Nicola Rivellino

Autentico successo, di partecipanti e di pubblico per la 29° edizione dello Slalom città di Campobasso, Memorial Gianluca Battistini. La terza prova del campionato italiano slalom quest’anno si è sviluppata su un totale di ben dodici tappe. La kermesse che si è svolta sui tornanti della provinciale Gildonese è stata anche l’occasione, per alcuni driver, di “mettere a punto” le proprie vetture. Così è stato per il campobassano Nicola Rivellino che, a bordo della sua Peugeot si è posizionato 5° di classe e 6° di gruppo. Un buon “rodaggio” dunque per Nicola Rivellino che ha già iniziato la preparazione in vista dei prossimi appuntamenti della Coppa Aci Sport. Il primo, in programma tra poco più di due settimane, si svolgerà in terra laziale: si tratta del Rally Terra di Argil, manifestazione che aprirà la stagione dei rally laziali, nonché terzo appuntamento della Coppa Rally 7^ Zona, in programma il prossimo 18 e 19 giugno. Una gara molto attesa in quanto la curiosità degli addetti ai lavori per il percorso, in gran parte inedito, è aumentata a livelli esponenziali. Gara che vedrà ai nastri di partenza anche il pilota campobassano.

