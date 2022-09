Autolesionismo per un amore finito, chiarito il giallo del sangue in strada

Le indagini in corso stanno facendo emergere nuovi e inaspettati dettagli sul rinvenimento di chiazze di sangue nel centro storico di Isernia, alle spalle di Palazzo Jadopi. Si tratterebbe di un gesto autolesionistico ad opera di un giovane del posto che in preda al mal d’amore avrebbe provato a ferirsi con una bottiglia di vetro rotta.

Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione, non avrebbe retto alla fine della storia con la sua ex compagna e, dopo l’ennesimo rifiuto, la notte tra sabato e domenica scorsa avrebbe deciso di compiere l’estremo atto.

Dopo aver frantumato la bottiglia, il giovane avrebbe provato a incidersi, provocandosi delle profonde lesioni. Per fortuna sin dai primi concitati attimi successivi all’episodio le sue condizioni non hanno destato particolare preoccupazione.

Un fatto inquietante che, al di là del dramma personale, lascia aperti numerosi interrogativi a cui le forze dell’ordine stanno cercando di trovare delle risposte. Bisognerà, infatti, capire se si sia trattato di un gesto compiuto in solitudine o se si il suo sia stato un atto dimostrativo e, pertanto, consumatosi dinanzi ad altre persone.

L’episodio, infatti, è avvenuto davanti alla saracinesca di un esercizio commercial di via Occidentale, a pochi metri dal cuore della movida isernina. In particolare, proprio quella notte Ia parte antica della città era gremita di persone per il simultaneo svolgimento di numerose manifestazioni.

In un primo momento si è pensato che le chiazze di sangue potessero essere riconducibili ai postumi di una rissa o, comunque, di un episodio di violenza tra giovani. Mentre si tratterebbe di un gesto insano, causato da un sentimento non corrisposto. Una follia frutto di quello che comunemente viene chiamato mal d’amore.