Autocarro sfonda il guardrail e finisce fra la vegetazione nella scarpata

Incidente stradale al confine fra Molise, Lazio e Campania. MIracolato il conducente

Enorme lo spavento per il conducente dell’autocarro che nel pomeriggio di oggi è finito fuoristrada finendo fra la vegetazione nella scarpata dopo aver scavalcato il guardarail. Per fortuna l’autista non ha riportato ferite. E’ accaduto al confine fra Molise, Lazio e Campania, precisamente sulla Statale 6 dir al chilometro 2+500 nel territorio di San Pietro Infine che si trova in provincia di Caserta. Appurate le condizioni del conducente, si è proceduto a recuperare il mezzo e mettere in sicurezza la carreggiata riparando il guardrail. Sul posto sono comunque intervenuti esperti e tecnici dell’Anas e forze dell’Ordine che hanno disciplinato la circolazione delle auto.